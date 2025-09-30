Bedrijvengids
Cirrus Logic
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Hardware Engineer

  • Alle Hardware Engineer Salarissen

  • Edinburgh Metro Area

Cirrus Logic Hardware Engineer Salarissen in Edinburgh Metro Area

Het mediane Hardware Engineer vergoedinspakket in Edinburgh Metro Area bij Cirrus Logic bedraagt in totaal £82.5K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cirrus Logic's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Totaal per jaar
£82.5K
Niveau
L3
Basissalaris
£65.7K
Stock (/yr)
£11.6K
Bonus
£5.3K
Jaren bij bedrijf
8 Jaren
Jaren ervaring
15 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Cirrus Logic?

£121K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van £22.7K+ (soms £227K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Hardware Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Hardware Engineer bij Cirrus Logic in Edinburgh Metro Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van £152,372. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cirrus Logic voor de Hardware Engineer functie in Edinburgh Metro Area is £68,905.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Cirrus Logic

Gerelateerde Bedrijven

  • MaxLinear
  • Arm
  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen