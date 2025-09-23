Bedrijvengids
Cirrus Logic
Cirrus Logic Hardware Engineer Salarissen

Het mediane Hardware Engineer vergoedinspakket in United States bij Cirrus Logic bedraagt in totaal $188K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cirrus Logic's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Mediaan Pakket
company icon
Cirrus Logic
Validation Engineer
Austin, TX
Totaal per jaar
$188K
Niveau
IC4
Basissalaris
$153K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$20K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
12 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Cirrus Logic?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Hardware Engineer at Cirrus Logic in United States sits at a yearly total compensation of $296,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Hardware Engineer role in United States is $188,000.

