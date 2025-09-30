Bedrijvengids
Cirrus Logic
Cirrus Logic Elektrisch Ingenieur Salarissen in Greater Austin Area

Het mediane Elektrisch Ingenieur vergoedinspakket in Greater Austin Area bij Cirrus Logic bedraagt in totaal $250K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cirrus Logic's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
Totaal per jaar
$250K
Niveau
L6
Basissalaris
$200K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
21 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Cirrus Logic?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Elektrisch Ingenieur bij Cirrus Logic in Greater Austin Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $308,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cirrus Logic voor de Elektrisch Ingenieur functie in Greater Austin Area is $175,000.

Andere Bronnen