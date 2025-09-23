Bedrijvengids
CircleCI
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Product Designer

  • Alle Product Designer Salarissen

CircleCI Product Designer Salarissen

Het mediane Product Designer vergoedinspakket in United States bij CircleCI bedraagt in totaal $130K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CircleCI's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Mediaan Pakket
company icon
CircleCI
Product Designer
New York, NY
Totaal per jaar
$130K
Niveau
E4
Basissalaris
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
14 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij CircleCI?

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij CircleCI zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Product Designer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Самый высокий пакет вознаграждения для Product Designer в CircleCI in United States составляет $143,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CircleCI для позиции Product Designer in United States составляет $120,555.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor CircleCI

Gerelateerde Bedrijven

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen