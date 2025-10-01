Bedrijvengids
Circle K Data Scientist Salarissen in Phoenix Area

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in Phoenix Area bij Circle K bedraagt in totaal $120K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Circle K's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Circle K
Senior Data Scientist
Tempe, AZ
Totaal per jaar
$120K
Niveau
1
Basissalaris
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Circle K?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Circle K in Phoenix Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $131,750. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Circle K voor de Data Scientist functie in Phoenix Area is $117,500.

Andere Bronnen