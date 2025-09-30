Bedrijvengids
Cinven
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Cincinnati Area

Cinven Software Engineer Salarissen in Cincinnati Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Cincinnati Area bij Cinven bedraagt in totaal $83K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cinven's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Cinven
Software Engineer
Cincinnati, OH
Totaal per jaar
$83K
Niveau
L1
Basissalaris
$83K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij Cinven?

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Cinven in Cincinnati Area sits at a yearly total compensation of $148,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cinven for the Software Engineer role in Cincinnati Area is $83,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Cinven

Gerelateerde Bedrijven

  • Amazon
  • Google
  • PayPal
  • Roblox
  • Lyft
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen