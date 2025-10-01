Software Engineer vergoeding in United States bij Cimpress varieert van $118K per year voor PR1 tot $205K per year voor PR4. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $142K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cimpress's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
PR1
$118K
$112K
$6.3K
$208
PR2
$138K
$132K
$5.6K
$393
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$205K
$183K
$19.2K
$2.5K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Cimpress zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)
