Software Engineer vergoeding in Greater Boston Area bij Cimpress varieert van $119K per year voor PR1 tot $216K per year voor PR4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Boston Area bedraagt in totaal $142K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cimpress's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
PR1
(Instapniveau)
$119K
$112K
$6.6K
$250
PR2
$139K
$133K
$5.5K
$423
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$216K
$194K
$21.7K
$0
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Cimpress zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Cimpress in Greater Boston Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $215,667. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cimpress voor de Software Engineer functie in Greater Boston Area is $155,000.

