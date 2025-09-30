Bedrijvengids
Ciklum Software Engineer Salarissen in Prague Metropolitan Area

Software Engineer vergoeding in Prague Metropolitan Area bij Ciklum bedraagt CZK 1.11M per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Prague Metropolitan Area bedraagt in totaal CZK 1.16M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ciklum's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Software Engineer
(Instapniveau)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Bekijk 1 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Ciklum?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Ciklum in Prague Metropolitan Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van CZK 1,265,730. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ciklum voor de Software Engineer functie in Prague Metropolitan Area is CZK 1,159,625.

