Software Engineer vergoeding in Czech Republic bij Ciklum bedraagt CZK 1.11M per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Czech Republic bedraagt in totaal CZK 1.16M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ciklum's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
