Cigniti Technologies
Cigniti Technologies Software Engineer Salarissen in Greater Hyderabad Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Hyderabad Area bij Cigniti Technologies bedraagt in totaal ₹1.55M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cigniti Technologies's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
Totaal per jaar
₹1.55M
Niveau
L3
Basissalaris
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Cigniti Technologies?

₹13.95M

Nieuwste Salarisinzendingen
Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail.

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹5,515,455. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cigniti Technologies voor de Software Engineer functie in Greater Hyderabad Area is ₹1,546,624.

