Business Analist vergoeding in United States bij Cigna varieert van $84.5K per year voor Senior Analyst tot $168K per year voor Senior Advisor. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $85K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cigna's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Cigna zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)
