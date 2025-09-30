Ciena Software Engineer Salarissen in India

Software Engineer vergoeding in India bij Ciena varieert van ₹1.29M per year voor P1 tot ₹5.45M per year voor P4. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹2.12M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ciena's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau Beloning Toevoegen Niveaus Vergelijken

Nieuwste Salarisinzendingen

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Bij Ciena zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 2.08 % maandelijks )

Wat is het vestigingsschema bij Ciena ?

