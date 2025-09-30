Software Engineer vergoeding in Greater Bengaluru bij Ciena varieert van ₹1.09M per year voor P1 tot ₹2.24M per year voor P3. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹2.09M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ciena's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P1
₹1.09M
₹1.06M
₹0
₹28K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹2.24M
₹2.11M
₹74.6K
₹49.8K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Ciena zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen