Ciena
  Salarissen
  Software Engineer

  Alle Software Engineer Salarissen

  Greater Bengaluru

Ciena Software Engineer Salarissen in Greater Bengaluru

Software Engineer vergoeding in Greater Bengaluru bij Ciena varieert van ₹1.09M per year voor P1 tot ₹2.24M per year voor P3. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹2.09M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ciena's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P1
(Instapniveau)
₹1.09M
₹1.06M
₹0
₹28K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹2.24M
₹2.11M
₹74.6K
₹49.8K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van ₹2.62M+ (soms ₹26.16M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Ciena zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Networking Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Embedded Systems Software Engineer

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Ciena in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹3,264,959. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Software Engineer role in Greater Bengaluru is ₹1,492,512.

