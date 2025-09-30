Bedrijvengids
Ciena
  • Salarissen
  • Optisch Ingenieur

  • Alle Optisch Ingenieur Salarissen

  • Greater Ottawa Area

Ciena Optisch Ingenieur Salarissen in Greater Ottawa Area

Optisch Ingenieur vergoeding in Greater Ottawa Area bij Ciena varieert van CA$110K per year voor P2 tot CA$168K per year voor P3. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Ottawa Area bedraagt in totaal CA$117K.

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$139K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Ciena zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Optisch Ingenieur bij Ciena in Greater Ottawa Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$187,482. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ciena voor de Optisch Ingenieur functie in Greater Ottawa Area is CA$158,286.

Andere Bronnen