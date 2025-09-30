Bedrijvengids
Ciena
  • Salarissen
  • Hardware Engineer

  • Alle Hardware Engineer Salarissen

  • Greater Ottawa Area

Ciena Hardware Engineer Salarissen in Greater Ottawa Area

Hardware Engineer vergoeding in Greater Ottawa Area bij Ciena varieert van CA$95.6K per year voor P1 tot CA$255K per year voor P4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Ottawa Area bedraagt in totaal CA$146K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ciena's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.9K
CA$226K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Ciena zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Inbegrepen Functies

ASIC Engineer

Veelgestelde vragen

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Hardware Engineer di Ciena in Greater Ottawa Area berada pada jumlah pampasan tahunan CA$254,942. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ciena untuk peranan Hardware Engineer in Greater Ottawa Area ialah CA$144,190.

