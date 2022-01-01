CI&T Salarissen

CI&T's salaris varieert van $17,078 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in Brazil aan de onderkant tot $121,295 voor een Product Design Manager in Australia aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van CI&T . Laatst bijgewerkt: 9/11/2025