CI&T Salarissen

CI&T's salaris varieert van $17,078 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in Brazil aan de onderkant tot $121,295 voor een Product Design Manager in Australia aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van CI&T. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Software Engineer
Median $26.6K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

Solution Architect
Median $33.9K
Data Analist
$20.2K

Data Scientist
$17.1K
Human Resources
$95.1K
Product Design Manager
$121K
Product Manager
$42.2K
Project Manager
$42K
Recruiter
$22.6K
Veelgestelde vragen

A função com maior remuneração relatada na CI&T é Gerente de Design de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $121,295. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CI&T é $33,892.

