Bedrijvengids
Cian
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

  • Moscow Metro Area

Cian Data Scientist Salarissen in Moscow Metro Area

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in Moscow Metro Area bij Cian bedraagt in totaal RUB 4.63M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cian's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Totaal per jaar
RUB 4.63M
Niveau
Senior MLE
Basissalaris
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Cian?

RUB 13.29M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van RUB 2.49M+ (soms RUB 24.91M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Data Scientist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Data Scientist sa Cian in Moscow Metro Area ay may taunang kabuuang bayad na RUB 5,896,378. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Cian para sa Data Scientist role in Moscow Metro Area ay RUB 4,627,225.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Cian

Gerelateerde Bedrijven

  • Spotify
  • Airbnb
  • Tesla
  • Google
  • Pinterest
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen