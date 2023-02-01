Bedrijvengids
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Salarissen

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints's salaris varieert van $13,431 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent aan de onderkant tot $124,320 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Software Engineer
Median $124K
Administratief Assistent
$13.4K
Customer Service
$56.3K

Informatietechnoloog (IT)
$45.5K
Cybersecurity Analist
$75.6K
UX Researcher
$98.5K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is Software Engineer met een jaarlijkse totale beloning van $124,320. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is $65,950.

Andere Bronnen