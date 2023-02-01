Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Salarissen

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints's salaris varieert van $13,431 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent aan de onderkant tot $124,320 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Church of Jesus Christ of Latter-day Saints . Laatst bijgewerkt: 9/11/2025