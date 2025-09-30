Bedrijvengids
Chubb
Chubb Software Engineering Manager Salarissen in New York City Area

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in New York City Area bij Chubb bedraagt in totaal $265K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Chubb's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
Totaal per jaar
$265K
Niveau
hidden
Basissalaris
$200K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$40K
Jaren bij bedrijf
5-10 Jaren
Jaren ervaring
11+ Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Chubb?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineering Manager aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Chubb in New York City Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $345,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Chubb voor de Software Engineering Manager functie in New York City Area is $265,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Chubb

Andere Bronnen