Chubb
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Philadelphia Area

Chubb Software Engineer Salarissen in Philadelphia Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Philadelphia Area bij Chubb bedraagt in totaal $93.5K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Chubb's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Chubb
Software Engineer Associate
Philadelphia, PA
Totaal per jaar
$93.5K
Niveau
L1
Basissalaris
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8.5K
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij Chubb?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Chubb in Philadelphia Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $111,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Chubb voor de Software Engineer functie in Philadelphia Area is $93,500.

Andere Bronnen