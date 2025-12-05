Bedrijvengids
Chronicled
Chronicled Software Engineer Salarissen

De gemiddelde Software Engineer totale vergoeding in Canada bij Chronicled varieert van CA$151K tot CA$215K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Chronicled's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/5/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$124K - $147K
Canada
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$109K$124K$147K$155K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Chronicled?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Chronicled in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$214,502. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Chronicled voor de Software Engineer functie in Canada is CA$151,084.

Andere Bronnen

