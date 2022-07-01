Bedrijvengids
Cherre
Cherre Salarissen

Cherre's salaris varieert van $85,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $201,488 voor een Recruiter aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cherre. Laatst bijgewerkt: 9/7/2025

$160K

Software Engineer
Median $85K

Data Engineer

Product Manager
Median $140K
Data Scientist
$118K

Recruiter
$201K
Veelgestelde vragen

Cherre薪资最高的职位是招聘专员 at the Common Range Average level，年度总薪酬为$201,488。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Cherre的年度总薪酬中位数为$128,800。

