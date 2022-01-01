Checkmarx Salarissen

Bedrijvengids
Checkmarx's salaris varieert van $117,476 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager in Israel aan de onderkant tot $238,800 voor een Sales in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Checkmarx. Laatst bijgewerkt: 9/6/2025

$160K

Software Engineer
Median $118K
Marketing
$214K
Product Manager
$117K

Sales
$239K
Software Engineering Manager
$135K
Solution Architect
$213K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Checkmarx is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $238,800. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Checkmarx is $173,938.

