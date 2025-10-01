Bedrijvengids
Chartis Group
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Management Consultant

  • Alle Management Consultant Salarissen

  • Northern Virginia Washington DC

Chartis Group Management Consultant Salarissen in Northern Virginia Washington DC

Het mediane Management Consultant vergoedinspakket in Northern Virginia Washington DC bij Chartis Group bedraagt in totaal $198K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Chartis Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
Totaal per jaar
$198K
Niveau
-
Basissalaris
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$33K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Chartis Group?

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Management Consultant aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Management Consultant bij Chartis Group in Northern Virginia Washington DC ligt op een jaarlijkse totale beloning van $224,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Chartis Group voor de Management Consultant functie in Northern Virginia Washington DC is $198,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Chartis Group

Gerelateerde Bedrijven

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Spotify
  • Google
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen