Site Reliability Engineer vergoeding in United States bij Charles Schwab varieert van $92.4K per year voor 54 tot $152K per year voor 57. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $160K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Charles Schwab's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
54
$92.4K
$88K
$0
$4.4K
55
$151K
$141K
$5.5K
$5K
56
$ --
$ --
$ --
$ --
57
$152K
$140K
$0
$11.5K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Charles Schwab zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)