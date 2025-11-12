Bedrijvengids
Charles Schwab
Charles Schwab Site Reliability Engineer Salarissen in United States

Site Reliability Engineer vergoeding in United States bij Charles Schwab varieert van $92.4K per year voor 54 tot $152K per year voor 57. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $160K. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
54
Software Developer I(Instapniveau)
$92.4K
$88K
$0
$4.4K
55
Software Developer II
$151K
$141K
$5.5K
$5K
56
Software Developer III
$ --
$ --
$ --
$ --
57
Software Developer IV
$152K
$140K
$0
$11.5K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Charles Schwab zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Site Reliability Engineer bij Charles Schwab in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $199,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Charles Schwab voor de Site Reliability Engineer functie in United States is $147,800.

