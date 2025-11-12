Full-Stack Software Engineer vergoeding in Greater Dallas Area bij Charles Schwab varieert van $81.1K per year voor 54 tot $152K per year voor 58. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Dallas Area bedraagt in totaal $155K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Charles Schwab's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
54
$81.1K
$78K
$0
$3.1K
55
$111K
$104K
$692
$6.7K
56
$138K
$132K
$0
$5.9K
57
$169K
$151K
$0
$17.9K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
Bij Charles Schwab zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)