Chainlink Labs
Chainlink Labs Solution Architect Salarissen

De gemiddelde Solution Architect totale vergoeding in Netherlands bij Chainlink Labs varieert van €106K tot €154K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Chainlink Labs's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$139K - $161K
Netherlands
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$122K$139K$161K$178K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

20%

JR 1

20%

JR 2

20%

JR 3

20%

JR 4

20%

JR 5

Aandelentype
Options

Bij Chainlink Labs zijn Options onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:

  • 20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 2nd-JR (5.00% driemaandelijks)

  • 20% vest in het 3rd-JR (5.00% driemaandelijks)

  • 20% vest in het 4th-JR (5.00% driemaandelijks)

  • 20% vest in het 5th-JR (5.00% driemaandelijks)



Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij Chainlink Labs in Netherlands ligt op een jaarlijkse totale beloning van €154,213. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Chainlink Labs voor de Solution Architect functie in Netherlands is €106,265.

