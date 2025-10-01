Bedrijvengids
Chainlink Labs
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Greater London Area

Chainlink Labs Software Engineer Salarissen in Greater London Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater London Area bij Chainlink Labs bedraagt in totaal £134K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Chainlink Labs's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totaal per jaar
£134K
Niveau
L3
Basissalaris
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bonus
£0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Chainlink Labs?

£121K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van £22.8K+ (soms £228K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Vesting Schema

20%

JR 1

20%

JR 2

20%

JR 3

20%

JR 4

20%

JR 5

Aandelentype
Options

Bij Chainlink Labs zijn Options onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:

  • 20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 2nd-JR (5.00% driemaandelijks)

  • 20% vest in het 3rd-JR (5.00% driemaandelijks)

  • 20% vest in het 4th-JR (5.00% driemaandelijks)

  • 20% vest in het 5th-JR (5.00% driemaandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Chainlink Labs in Greater London Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van £215,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Chainlink Labs voor de Software Engineer functie in Greater London Area is £123,098.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Chainlink Labs

Gerelateerde Bedrijven

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen