Chainalysis
Chainalysis Data Scientist Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Chainalysis's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/4/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$158K - $180K
Denmark
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$140K$158K$180K$199K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Chainalysis zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Chainalysis in Denmark ligt op een jaarlijkse totale beloning van DKK 1,284,220. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Chainalysis voor de Data Scientist functie in Denmark is DKK 903,307.

