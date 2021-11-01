Bedrijvenoverzicht
Chainalysis
Chainalysis Salarissen

Het salarisbereik van Chainalysis varieert van $143,068 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in United States aan de onderkant tot $310,896 voor een Verkoop in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Chainalysis. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Software Engineer
Median $160K
Productmanager
Median $211K
Software Engineering Manager
Median $290K

Administratief Medewerker
$286K
Data Wetenschapper
$162K
Personeelszaken
$279K
Marketing
$178K
Product Designer
$143K
Recruiter
$162K
Verkoop
$311K
Solution Architect
$199K

Data-architect

Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Bij Chainalysis zijn Aandelen-/aandelenrechten onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Chainalysis is Verkoop at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $310,896. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Chainalysis is $199,000.

Overige bronnen