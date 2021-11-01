Chainalysis Salarissen

Het salarisbereik van Chainalysis varieert van $143,068 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in United States aan de onderkant tot $310,896 voor een Verkoop in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Chainalysis . Laatst bijgewerkt: 8/17/2025