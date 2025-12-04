Bedrijvengids
CHA Consulting
CHA Consulting Civiele Ingenieur Salarissen

De gemiddelde Civiele Ingenieur totale vergoeding in United States bij CHA Consulting varieert van $97.8K tot $133K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CHA Consulting's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/4/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$105K - $127K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$97.8K$105K$127K$133K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij CHA Consulting?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Civiele Ingenieur bij CHA Consulting in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $133,400. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij CHA Consulting voor de Civiele Ingenieur functie in United States is $97,750.

