CGS Salarissen

Het salarisbereik van CGS varieert van $33,690 in totale vergoeding per jaar voor een Personeelszaken aan de onderkant tot $196,980 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van CGS. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Klantenservice
$34.7K
Personeelszaken
$33.7K
Verkoop
$55.5K

Software Engineer
$62.1K
Technisch Programma Manager
$197K
Veelgestelde vragen

Overige bronnen