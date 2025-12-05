Bedrijvengids
CGI Chief of Staff Salarissen

De gemiddelde Chief of Staff totale vergoeding in Germany bij CGI varieert van €70.5K tot €98.1K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CGI's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/5/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$87.2K - $103K
Germany
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$81.4K$87.2K$103K$113K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Chief of Staff bij CGI in Germany ligt op een jaarlijkse totale beloning van €98,131. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij CGI voor de Chief of Staff functie in Germany is €70,453.

