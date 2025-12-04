Bedrijvengids
CGG
  • Salarissen
  • Geologisch Ingenieur

  • Alle Geologisch Ingenieur Salarissen

CGG Geologisch Ingenieur Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CGG's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/4/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$46.9K - $55.6K
United Kingdom
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$43.3K$46.9K$55.6K$59.2K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij CGG?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Geologisch Ingenieur bij CGG in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van £44,056. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij CGG voor de Geologisch Ingenieur functie in Canada is £32,180.

Andere Bronnen

