Bedrijvenoverzicht
CGG
Werk je hier? Claim je bedrijf

CGG Salarissen

Het salarisbereik van CGG varieert van $65,631 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper in United Kingdom aan de onderkant tot $99,735 voor een Software Engineering Manager in Canada aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van CGG. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $68.3K
Data Analist
$86.6K
Data Wetenschapper
$65.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Geologisch Ingenieur
$69.7K
Software Engineering Manager
$99.7K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ CGG คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $99,735 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ CGG คือ $69,650

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor CGG

Gerelateerde bedrijven

  • Wipro
  • Ciena
  • KBR
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen