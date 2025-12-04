Bedrijvengids
De gemiddelde Business Operations Manager totale vergoeding bij CES varieert van ₹1.6M tot ₹2.23M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CES's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/4/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$19.5K - $23K
India
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$18.2K$19.5K$23K$25.3K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij CES?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Operations Manager bij CES ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹2,227,226. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij CES voor de Business Operations Manager functie is ₹1,599,034.

Andere Bronnen

