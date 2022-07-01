Cervello Salarissen

Het salarisbereik van Cervello varieert van $90,450 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $243,210 voor een Programmamanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cervello . Laatst bijgewerkt: 8/17/2025