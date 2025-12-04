Bedrijvengids
Certn
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Human Resources

  • Alle Human Resources Salarissen

Certn Human Resources Salarissen

De gemiddelde Human Resources totale vergoeding in Canada bij Certn varieert van CA$70.6K tot CA$96.7K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Certn's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/4/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$55.4K - $65.8K
Canada
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$51.1K$55.4K$65.8K$70K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 3 meer Human Resources inzendingens bij Certn nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Certn zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Human Resources aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Human Resources bij Certn in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$96,695. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Certn voor de Human Resources functie in Canada is CA$70,629.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Certn

Gerelateerde Bedrijven

  • Uber
  • Airbnb
  • Intuit
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certn/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.