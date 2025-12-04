Bedrijvengids
Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CertiK's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/4/2025

Wat zijn de carrièreniveaus bij CertiK?

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij CertiK in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $303,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij CertiK voor de Software Engineer functie in United States is $175,000.

