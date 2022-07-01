CertiK Salarissen

Het salarisbereik van CertiK varieert van $102,000 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper aan de onderkant tot $653,250 voor een Projectmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van CertiK . Laatst bijgewerkt: 8/17/2025