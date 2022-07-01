Bedrijvenoverzicht
CertiK
CertiK Salarissen

Het salarisbereik van CertiK varieert van $102,000 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper aan de onderkant tot $653,250 voor een Projectmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van CertiK. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Software Engineer
Median $160K

Full-Stack software-ingenieur

Data Wetenschapper
Median $102K
Data Science Manager
$209K

Product Designer
$146K
Productmanager
$219K
Projectmanager
$653K
Cyberbeveiligingsanalist
$175K
Software Engineering Manager
$624K
De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij CertiK is Projectmanager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $653,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij CertiK is $192,035.

Overige bronnen