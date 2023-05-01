Bedrijvenoverzicht
Certa
Certa Salarissen

Het salarisbereik van Certa varieert van $17,488 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineering Manager aan de onderkant tot $144,720 voor een Projectmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Certa. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Software Engineer
Median $39.6K
Personeelszaken
$19.4K
Projectmanager
$145K

Software Engineering Manager
$17.5K
Veelgestelde vragen

O cargo mais bem pago reportado na Certa é Projectmanager at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $144,720. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Certa é $29,530.

