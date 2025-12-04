Bedrijvengids
CERN
CERN Hardware Engineer Salarissen

De gemiddelde Hardware Engineer totale vergoeding in Switzerland bij CERN varieert van CHF 74.9K tot CHF 106K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CERN's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/4/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$105K - $125K
Switzerland
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$92.6K$105K$125K$131K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij CERN?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Hardware Engineer bij CERN in Switzerland ligt op een jaarlijkse totale beloning van CHF 106,342. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij CERN voor de Hardware Engineer functie in Switzerland is CHF 74,902.

