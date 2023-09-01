Bedrijvenoverzicht
CERN
CERN Salarissen

Het salarisbereik van CERN varieert van $47,822 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Medewerker aan de onderkant tot $114,875 voor een Hardware Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van CERN. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Software Engineer
Median $89.1K

Full-Stack software-ingenieur

Backend software-ingenieur

Onderzoekswetenschapper

Data Wetenschapper
Median $76.6K
Administratief Medewerker
$47.8K

Hardware Ingenieur
$115K
Informatietechnoloog (IT)
$92.2K
Werktuigbouwkundige
$83.3K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij CERN is Hardware Ingenieur at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $114,875. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij CERN is $86,165.

