Ceridian Salarissen

Het salarisbereik van Ceridian varieert van $52,260 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $279,390 voor een Personeelszaken aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ceridian. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Software Engineer
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Full-Stack software-ingenieur

Quality Assurance (QA) Software-ingenieur

Product Designer
Median $92K
Klantenservice
$52.3K

Personeelszaken
$279K
Marketing
$137K
Product Design Manager
$106K
Productmanager
$67.4K
Projectmanager
$82.6K
Recruiter
$68.6K
Software Engineering Manager
$111K
Solution Architect
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Technisch Programma Manager
$101K
Vestigingsschema

33.3%

JAAR 1

33.3%

JAAR 2

33.3%

JAAR 3

Aandelen type
RSU

Bij Ceridian zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vestigingsschema:

  • 33.3% wordt toegekend in de 1st-JAAR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (33.30% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Ceridian is Personeelszaken at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $279,390. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ceridian is $92,000.

