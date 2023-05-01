Bedrijvenoverzicht
Ceribell
Ceribell Salarissen

Het salarisbereik van Ceribell varieert van $111,720 in totale vergoeding per jaar voor een Personeelszaken aan de onderkant tot $401,849 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ceribell. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Data Science Manager
$248K
Personeelszaken
$112K
Productmanager
$226K

Recruiter
$139K
Software Engineer
$402K
Veelgestelde vragen

Il ruolo più pagato segnalato in Ceribell è Programų inžinierius at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $401,849. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Ceribell è di $225,623.

