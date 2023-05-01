Ceribell Salarissen

Het salarisbereik van Ceribell varieert van $111,720 in totale vergoeding per jaar voor een Personeelszaken aan de onderkant tot $401,849 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ceribell . Laatst bijgewerkt: 8/17/2025