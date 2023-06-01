Bedrijvenoverzicht
Cerberus Capital Management Salarissen

Het salarisbereik van Cerberus Capital Management varieert van $78,400 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter aan de onderkant tot $342,465 voor een Venture Kapitalist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cerberus Capital Management. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Accountant
$151K
Data Wetenschapper
$164K
Personeelszaken
$111K

Management Consultant
$250K
Recruiter
$78.4K
Software Engineer
$265K
Venture Kapitalist
$342K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

