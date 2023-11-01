Ceragon Networks Salarissen

Het salarisbereik van Ceragon Networks varieert van $54,380 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $115,407 voor een Projectmanager in Israel aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ceragon Networks . Laatst bijgewerkt: 8/17/2025