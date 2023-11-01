Bedrijvenoverzicht
Ceragon Networks
Werk je hier? Claim je bedrijf

Ceragon Networks Salarissen

Het salarisbereik van Ceragon Networks varieert van $54,380 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $115,407 voor een Projectmanager in Israel aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ceragon Networks. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Elektrotechnisch Ingenieur
$108K
Hardware Ingenieur
$109K
Projectmanager
$115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Software Engineer
$54.4K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

Il ruolo più pagato segnalato in Ceragon Networks è Projectmanager at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $115,407. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Ceragon Networks è di $108,886.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Ceragon Networks

Gerelateerde bedrijven

  • PayPal
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Netflix
  • Google
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen