Cepheid Salarissen

Het salarisbereik van Cepheid varieert van $68,340 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $196,015 voor een Programmamanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cepheid. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Werktuigbouwkundige
Median $140K
Software Engineer
Median $144K
Accountant
$147K

Biomedische Ingenieur
$194K
Scheikundig Ingenieur
$131K

Processingenieur

Klantenservice
$68.3K
Data Wetenschapper
$151K
Financieel Analist
$147K
Hardware Ingenieur
$171K
Marketing Operaties
$112K
Productmanager
$163K
Programmamanager
$196K
Projectmanager
$168K
Omzetoperaties
$181K
Technisch Programma Manager
$171K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Cepheid is Programmamanager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $196,015. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Cepheid is $150,750.

