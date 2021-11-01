Cepheid Salarissen

Het salarisbereik van Cepheid varieert van $68,340 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $196,015 voor een Programmamanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cepheid . Laatst bijgewerkt: 8/17/2025