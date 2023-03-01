Bedrijvenoverzicht
Centric Software
Centric Software Salarissen

Het salarisbereik van Centric Software varieert van $101,570 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $255,000 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Centric Software. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Product Designer
Median $150K
Software Engineer
Median $123K
Informatietechnoloog (IT)
$102K

Productmanager
$159K
Verkoop
$174K
Solution Architect
$255K
Veelgestelde vragen

据报道，Centric Software最高薪的职位是解决方案架构师 at the Common Range Average level，年总薪酬为$255,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Centric Software的年总薪酬中位数为$154,600。

